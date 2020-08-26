Стала известно новая дата проведения встречи советников глав государств в нормандском формате, которая была запланирована на 28 августа, а затем отменена. По последним данным, она пройдет в первой декаде сентября. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время брифинга в Днепропетровской области.

Также Ермак напомнил, что заявленная на 28 августа встреча сорвалась из-за командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна.

"Господин Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести встречу в связи с командировкой. Сегодня обговариваются даты. Это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", - сообщил руководитель Офиса президента.

Напомним, ранее все стороны - Украина, Россия, Германия и Франция - говорили, что идет подготовка к встрече. В частности, Владимир Зеленский подтвердил дату встречи советников "нормандской четверки". По его словам, главы государств достигли договоренности по этому вопросу.

Также мы писали, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что советники "Нормандской четверки" встретятся в Париже. Они начнут готовить саммит президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии, который пройдет в Берлине. Он заявлял, что встреча в Париже - "дело уже решенное".