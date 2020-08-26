Двоих из четырех подозреваемых в поджоге редакционного автомобиля журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" объявили в розыск. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня утром работниками Национальной полиции были задержаны люди, которые организовали поджог автомобиля программы "Схемы" Радио "Свобода". После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства. Один из них это житель Луганска, сообщник его это киевлянин, еще двое установлены и объявлены в розыск. Следствие будет идти дальше и мы будем информировать. Нападение на журналистов считаем особым видом преступления, в котором государство должно относиться с особым тщанием", - сказал Аваков.

Напомним, полиция задержала жителя Луганской области по подозрению в поджоге рабочего автомобиля журналистов проекта "Схемы: коррупция в деталях". Подозреваемый оказался он внештатным корреспондентом газеты "Солидарность. Блок Петра Порошенко".

Редакционный автомобиль журналистов "Схем" сгорел ночью 17 августа в Броварах, после того, как он был подожжен злоумышленниками. Машина принадлежала водителю съемочной группы Борису Мазуру. В результате пожара автомобиль восстановлению не подлежит. Также была повреждена машина, припаркованная рядом. По словам одного из журналистов проекта Михаила Ткача, за авто и журналистами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала данный инцидент "недопустимым".