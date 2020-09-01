1 сентября День знаний и начало нового учебного года в условиях карантина. Собрали открытки и поздравления.
Открытки и поздравления с Днем знаний
Школьный год - хорошая пора,
Новый старт, желанные свершения!
Всем друзьям желаю радости, добра,
Сил, здоровья, бодрости, везения!
Пусть все жизненные проблемы решаются, как самые легкие школьные задачки, пусть результаты будут 12-балльными, а школьный год будет веселым и радостным!
Желаю учиться легко и с интересом, чтобы перерывы в учебе случались всегда по расписанию, а не по болезни!
Желаю покорить любую вершину в учебе, делать уроки быстро и с интересом, чтобы хватало времени на хобби и встречи с друзьями!
С Днем знаний, учебы настала пора,
Побед пожелаю и на пути - добра,
Достижений больших и времени - с пользой,
Проектов полезных, полных удовольствий!
Желаю, чтобы школьные годы запомнились прекрасным настроением, веселыми друзьями, блестящими успехами в учебе и первой влюбленностью!
С началом нового учебного года! Желаю прекрасного дня, радостной школьной линейки, встречи с одноклассниками. Чтобы с удовольствием решать задачи и писать сочинения в новых тетрадках и конечно, получать удовольствие от учебы, несмотря на погоду за окном и оценки.
Пусть этот учебный год будет самым лучшим! Пусть школа станет первой ступенью твоих свершений.
С днем знаний! Пусть лучшим другом станет книга, чтобы гранит науки покорился без проблем!
Поздравляем маленьких "почемучек" с первым в их жизни учебным годом! Пусть улыбка не сходит с лица в этот день, пусть встреча с первым учителем и одноклассниками будет теплой и радостной! Желаем самых красочных идей и вдохновения!
Желаю в школе все познать и лишь 12-ки в дневнике получать!
Желаю мудрых учителей и самых преданных друзей, а еще желания учиться и ко всему новому без устали стремиться!
Пусть знания, которые вы получите в школе, будут прочными и полезными, а ваши увлечения - интересными! Желаем постичь все азы наук и достичь высоких скоростей на пути к успеху!
Бажаю відмінні знання здобувати
І неодмінно успіху у всьому досягати.
Сейчас без знаний не прожить,
Быть образованным - престижно,
Еще и умным круто быть,
Всегда в почете ум подвижный!
З 1 вересня! Бажаю натхнення, щоб без вагань та перешкод іти по життєвому шляху! Та ще зичу найкращих вчителів, щоб завжди було цікаво в школу вранці йти!
Что изменится в школах с 1 сентября
1 сентября вводный урок во всех школах будет посвящен насущному - развенчанию мифов о коронавирусе, новым правилам поведения в условиях карантина, правилам гигиены.
Новый учебный год начнется с проверки усвоенного во время карантина материала. Это так называемое "корректирующее обучение", которое продлится несколько месяцев и позволит учителям определить, насколько дети усвоили материалы дистанционного обучения во время карантина.
Родители школьников жаловались на снижение успеваемости детей и даже написали петицию с просьбой к президенту Зеленскому о запрете дистанционного обучения. Она набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.
В регионах "красной зоны" учебные заведения будут вынуждены уйти на 14-дневный карантин, образовательный процесс там будет проходить дистанционно. В некоторых регионах, например, в Ивано-Франковске, уже сообщили, что продлят летние каникулы до 21 сентября из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.
Ранее мы писали подробно о том, как будут работать школы и ВУЗы Украины с 1 сентября.