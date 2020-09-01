1 сентября День знаний и начало нового учебного года в условиях карантина. Собрали открытки и поздравления.

Открытки и поздравления с Днем знаний

Школьный год - хорошая пора,

Новый старт, желанные свершения!

Всем друзьям желаю радости, добра,

Сил, здоровья, бодрости, везения!

Пусть все жизненные проблемы решаются, как самые легкие школьные задачки, пусть результаты будут 12-балльными, а школьный год будет веселым и радостным!

Желаю учиться легко и с интересом, чтобы перерывы в учебе случались всегда по расписанию, а не по болезни!

Желаю покорить любую вершину в учебе, делать уроки быстро и с интересом, чтобы хватало времени на хобби и встречи с друзьями!

С Днем знаний, учебы настала пора,

Побед пожелаю и на пути - добра,

Достижений больших и времени - с пользой,

Проектов полезных, полных удовольствий!

Желаю, чтобы школьные годы запомнились прекрасным настроением, веселыми друзьями, блестящими успехами в учебе и первой влюбленностью!

С началом нового учебного года! Желаю прекрасного дня, радостной школьной линейки, встречи с одноклассниками. Чтобы с удовольствием решать задачи и писать сочинения в новых тетрадках и конечно, получать удовольствие от учебы, несмотря на погоду за окном и оценки.

Пусть этот учебный год будет самым лучшим! Пусть школа станет первой ступенью твоих свершений.

С днем знаний! Пусть лучшим другом станет книга, чтобы гранит науки покорился без проблем!

Поздравляем маленьких "почемучек" с первым в их жизни учебным годом! Пусть улыбка не сходит с лица в этот день, пусть встреча с первым учителем и одноклассниками будет теплой и радостной! Желаем самых красочных идей и вдохновения!

Желаю в школе все познать и лишь 12-ки в дневнике получать!

Желаю мудрых учителей и самых преданных друзей, а еще желания учиться и ко всему новому без устали стремиться!

Пусть знания, которые вы получите в школе, будут прочными и полезными, а ваши увлечения - интересными! Желаем постичь все азы наук и достичь высоких скоростей на пути к успеху!



Бажаю відмінні знання здобувати

І неодмінно успіху у всьому досягати.

Сейчас без знаний не прожить,

Быть образованным - престижно,

Еще и умным круто быть,

Всегда в почете ум подвижный!

З 1 вересня! Бажаю натхнення, щоб без вагань та перешкод іти по життєвому шляху! Та ще зичу найкращих вчителів, щоб завжди було цікаво в школу вранці йти!

Что изменится в школах с 1 сентября

1 сентября вводный урок во всех школах будет посвящен насущному - развенчанию мифов о коронавирусе, новым правилам поведения в условиях карантина, правилам гигиены.

Новый учебный год начнется с проверки усвоенного во время карантина материала. Это так называемое "корректирующее обучение", которое продлится несколько месяцев и позволит учителям определить, насколько дети усвоили материалы дистанционного обучения во время карантина.

Родители школьников жаловались на снижение успеваемости детей и даже написали петицию с просьбой к президенту Зеленскому о запрете дистанционного обучения. Она набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

В регионах "красной зоны" учебные заведения будут вынуждены уйти на 14-дневный карантин, образовательный процесс там будет проходить дистанционно. В некоторых регионах, например, в Ивано-Франковске, уже сообщили, что продлят летние каникулы до 21 сентября из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.

Ранее мы писали подробно о том, как будут работать школы и ВУЗы Украины с 1 сентября.