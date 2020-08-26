В Киеве число выявленных случаев болезни Сovid-19 увеличилось на 95 за прошедшие сутки. В прошлый раз меньше ста зараженных в столице зафиксировали 18 августа - 88 человек.

Таким образом, общее количество заразившихся коронавирусом с начала эпидемии выросло до 12 448.

Об этом информирует пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко в Telegram-канале, в среду, 26 августа.

Так, за прошедшие сутки Covid-19 подтвердился у:

47 женщин в возрасте от 22 до 85 лет;

42 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;

три девочки от пяти до 17 лет;

восемь мальчиков от шести года до 17 лет.

Увеличилось также количество госпитализированных. В больницы столицы попали 26 пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 54 человека. Всего коронавирус преодолели 3 907 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 23, в Деснянском - 13 и в Оболонском районе - 12 случаев.

Напомним, по данным на утро среды, 26 августа, в Украине зафиксировано 1 670 новых случаев болезни Covid-19.

Также мы писали, что за последние дни стало известно сразу о нескольких случаях заражения коронавирусной инфекцией среди украинских знаменитостей. Нардеп Юлия Тимошенко, актриса "95 квартала" Елена Кравец, ведущая новостей Маричка Падалко рассказали о своем инфицировании.