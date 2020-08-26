В Одессе специалисты пытаются поднять затонувший у пляжа "Дельфин" танкер Delfi и поставить его на киль.

Об этом в среду, 26 августа, сообщил губернатор Одесской области Максим Куцый в своем Facebook.

"В течение часа специалисты компании "Краншип", которая безвозмездно проводит эти работы планируют откачать воду, наполнить воздухом танки правого борта и протестировать на прочность конструкции, которые приварили к корпусу для подъема. Сейчас четыре буксира пытаются поставить судно на ровный киль для дальнейшей транспортировки", - рассказал чиновник.

Напомним, в ночь на 23 ноября 2019 года к одесскому пляжу "Дельфин" прибило штормом малый танкер "Delfi" с тремя украинцами на борту. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов SOS. В результате танкер совершил навал бортом на волнорез. Экипаж пришлось эвакуировать в сложных условиях - все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.

Вблизи затонувшего судна сотрудники экологической инспекции выявили загрязнение воды и воздуха. Допустимые экологические показатели превышены в 15 раз. Несмотря на загрязнение, власти города разрешали одеситам купаться неподалеку от судна. Туристы воспользовались возможностью и во всю фотографировались на фоне танкера.

Примечательно, что ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе совещания у президента Зеленского заявил, что "при условии ясной погоды и отсутствия волн работы будут завершены до 20 июля". Однако, этот дедлайн был сорван.

Так, предпринимались как минимум 2 попытки поднять затонувшее судно. 18 июля один из прикрепленных к нему буксировочных тросов лопнул от нагрузки. Затем рабочие подсоединили к Delfi новый трос, тем не менее, во время транспортировки его второго конца к буксиру, он утонул.

25 июля, в провалилась вторая попытка - стальные канаты, которыми решили воспользоваться в тот раз, так же оборвались.