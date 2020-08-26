Латвия намерена прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью в случае запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) в Оcтровце. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, добавив, что этот вопрос обсуждался и раньше, в основном с точки зрения ядерной безопасности, передает Delfi.

Таким образом Латвия может начать торговать электроэнергией с третьими странами. Но по словам Кариньша, как это будет происходить - пока неясно. Для решения этого вопроса Министерство экономики должно разработать конкретную методологию в сотрудничестве с коллегами из Эстонии, Литвы и Европейской комиссией.

"Учитывая развитие событий в Беларуси, опасения по поводу ядерной безопасности только растут", - объяснил Кариньш причину такого решения.

В начале августа на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции, которая строится неподалеку от границы с Литвой и всего в нескольких километрах от Вильнюса, прошла загрузка ядерного топлива. За физическим пуском последует этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. Эта фаза запланирована на осень.

Также мы сообщали, что Украина отказалась импортировать электроэнергию из Беларуси.