Экс-премьер-министр Алексей Гончарук, который недавно сравнил главу государства Владимира Зеленского с его предшественником в лице Петра Порошенко, считает, что в Украине могут пройти досрочные выборы президента, если действующие власти не проделают работу над ошибками.

Об этом бывший глава правительство написал в своей колонке на сайте издания "Новое Время".

"Новый политический сезон начинается. Для власти Зеленского он станет определяющим: либо состоится работа над ошибками, либо страна начнет готовиться к новым президентским выборам. Досрочно", - пишет Гончарук.

Он добавил, что в новый политический сезон страна входит на фоне адаптивного карантина и антирекордов по заболеваемостью Covid-19, "парламента с "монобольшинством полураспада" и правительства без утвержденной программы действий.

"В прошлом августе после тотальной победы "Слуги народа" на парламентских выборах в политикуме и обществе царило ожидания фундаментальных изменений. Сейчас уже мало кто надеется на блицкриг реформ. Главное ожидание - чтобы не стало хуже. Прошел всего год, но по содержанию - пропасть", - отметил Гончарук.

По его словам, "сборная крепких хозяйственников" в нынешнем составе Кабинета министров "пытается тихо плыть по течению и лишний раз "не высовываться".

"Реформы несовместимы с "плаванием по течению" и простыми решениями, в том числе - кадровыми. Несовместимы с большей частью команды президента сейчас. Эта осень может стать "рубиконом", на котором власти придется определяться, куда она движется: вперед, как было обещано стране год назад - или назад, прикрывая свое тихое отступление "покраской заборов". Правда, на второй вариант активная часть общества точно не согласится", - считает Гончарук.

Напомним, недавно Гончарук раскритиковал своего преемника Дениса Шмыгаля, а также нынешнее правительство. По его мнению, за последнее время Украина сделала 10 шагов назад.

Также Гоначрук заявлял, что Зеленский находится в "информационном карантине", поскольку не видит того, что реально происходит в его команде и стране.