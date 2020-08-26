Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен не может пока приехать в Польшу. Фото: deutsch.radio.cz

Новый посол Германии в Польше Арндт Фрейтаг фон Лорингофен уже почти три месяца ждет своего выезда на место работы, но пока безрезультатно. Проблемы возникли из-за его семейной биографии. Варшава не предоставляет пока агремана Лорингофену, без чего он не может приступить к своим обязанностям.

Предыдущий посол ФРГ Рольф Никель, прослуживший шесть лет на своем посту, в июне попрощался с Польшей. Поначалу казалось, что задержку можно объяснить. С одной стороны, коронавирус замедлил дипломатические усилия, с другой - все в Варшаве вращалось вокруг предстоящих президентских выборов. Но прошло уже больше двух месяцев, в течение которых немецкие дипломаты неоднократно спрашивали Варшаву, когда новый посол может начать миссию. 

Как пишет Warsaw Business Journal, в Министерстве иностранных дел в Берлине растет недоумение по поводу позиции польских властей, которые откладывают предоставление разрешения послу Германии.

По данным Financial Times, немецкие официальные лица считают, что задержка с утверждением назначения фон Лорингхофена политически мотивирована, и связывают это с антинемецкой риторикой, развернутой Анджеем Дудой во время президентской кампании.

Некоторые считают, что задержка с утверждением нового посла может быть связана с историей его семьи. Его дед Берндт Фрейтаг фон Лорингхофен был адъютантом, служившим в бункере Гитлера в последние несколько месяцев Второй мировой войны.

"Что для нас странно, так это то, что в Берлине не звонили колокола. Похоже, что никто не уделял достаточно внимания его личным данным" - рассказал изданию высокопоставленный польский чиновник.

Однако основную карьеру Арндт Фрейтаг фон Лорингофен сделал в Бундесвере, куда поступил в 1956 году, дослужившись до генерал-лейтенанта и заместителя генерального инспектора вооруженных сил ФРГ.

Дедушка нового посла Германии Берндт Фрейтаг фон Лорингофен

Берндт Фрейтаг фон Лорингофен 

Берндт Фрейтаг фон Лорингофен 

Так же Арндт Фрейтаг фон Лорингофен дипломированный биохимик. Он служил дипломатом в России и Чехии. Был вице-президентом Федеральной разведывательной службы Германии и начальником разведки НАТО. Немецкие официальные лица заявляют, что в любом случае фон Лорингофен не должен страдать из-за биографии своего деда.

Как ранее сообщала "Страна" Польша призвала НАТО не вмешиваться в ситуацию в Беларуси.

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