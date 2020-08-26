Новый посол Германии в Польше Арндт Фрейтаг фон Лорингофен уже почти три месяца ждет своего выезда на место работы, но пока безрезультатно. Проблемы возникли из-за его семейной биографии. Варшава не предоставляет пока агремана Лорингофену, без чего он не может приступить к своим обязанностям.

Предыдущий посол ФРГ Рольф Никель, прослуживший шесть лет на своем посту, в июне попрощался с Польшей. Поначалу казалось, что задержку можно объяснить. С одной стороны, коронавирус замедлил дипломатические усилия, с другой - все в Варшаве вращалось вокруг предстоящих президентских выборов. Но прошло уже больше двух месяцев, в течение которых немецкие дипломаты неоднократно спрашивали Варшаву, когда новый посол может начать миссию.

Как пишет Warsaw Business Journal, в Министерстве иностранных дел в Берлине растет недоумение по поводу позиции польских властей, которые откладывают предоставление разрешения послу Германии.

По данным Financial Times, немецкие официальные лица считают, что задержка с утверждением назначения фон Лорингхофена политически мотивирована, и связывают это с антинемецкой риторикой, развернутой Анджеем Дудой во время президентской кампании.

Некоторые считают, что задержка с утверждением нового посла может быть связана с историей его семьи. Его дед Берндт Фрейтаг фон Лорингхофен был адъютантом, служившим в бункере Гитлера в последние несколько месяцев Второй мировой войны.

"Что для нас странно, так это то, что в Берлине не звонили колокола. Похоже, что никто не уделял достаточно внимания его личным данным" - рассказал изданию высокопоставленный польский чиновник.

Однако основную карьеру Арндт Фрейтаг фон Лорингофен сделал в Бундесвере, куда поступил в 1956 году, дослужившись до генерал-лейтенанта и заместителя генерального инспектора вооруженных сил ФРГ.

Дедушка нового посла Германии Берндт Фрейтаг фон Лорингофен

Берндт Фрейтаг фон Лорингофен

Так же Арндт Фрейтаг фон Лорингофен дипломированный биохимик. Он служил дипломатом в России и Чехии. Был вице-президентом Федеральной разведывательной службы Германии и начальником разведки НАТО. Немецкие официальные лица заявляют, что в любом случае фон Лорингофен не должен страдать из-за биографии своего деда.

Как ранее сообщала "Страна" Польша призвала НАТО не вмешиваться в ситуацию в Беларуси.