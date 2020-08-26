В среду, 26 августа, в Николаевском городском совете проводятся обыски. Об этом написал мэр Николаева Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.

По его словам, дело касается продления договора аренды земли фирме "Альянс Инвест Николаев", которая строит многоквартирный дом на 9-й Слободской.

Сенкевич связал обыск с предстоящими местными выборами.

"По поводу этого дела городские власти уже несколько раз оказывала на изучение документы и прокуратуре, и полиции. Сегодня даже продолжается спор в Хозяйственном суде с прокуратурой о том, что в этом случае все законно.

Оцениваю действия правоохранителей как простое надувание щек и раздувания дыма перед предстоящими выборами в горсовет. Поскольку это дело рассыпается по всем законными нормами" - написал мэр.

Ранее мы писали, что СБУ провела обыски в горсовете Днепра по факту незаконного отчуждения земельных участков города.

Также сообщали, что СБУ нагрянули с обысками и в Запорожский горсовет, а также в дома местных чиновников.