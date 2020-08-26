Во вторник, 25 августа, сильный ливень затопил Житомир, из-за чего в городе произошел настоящий транспортный коллапс. Ливневки не справлялись с большим объемом воды на улицах, а в низинных районах Житомира осадков и вовсе выпало по пояс.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, наиболее сильный разгул стихии наблюдался в центре Житомира: на перекрестке улиц Покровская/Грушевского, в районе Житнего рынка, улицы Хлебной, Нового бульвара и Большой Бердичевской улицы.

При этом сильный ливень пришелся на час пик, поэтому в городе возник транспортный коллапс. Легковые автомобили буквально плыли по улицам, некоторые водители просто оставляли машины посреди улиц. Общественный транспорт был переполнен, а такси невозможно было вызвать на протяжении часа. Кроме того, остановилось движение электротранспорта в направлении Крошни, также не ходили трамваи.

Жители города принялись выкладывать в социальных сетях фотографии найденных на улицах номерных знаков, которые водой смыло с автомобилей.

Стоит отметить, что август был богат на подобные катаклизмы. Так, в Луцке 18 августа сильный ливень также затопил улицы. Из-за мощного ветра деревья начали падать прямо на проезжую часть.

Ранее мы писали, что 11 августа, в нескольких районах Днепра пронеслась настоящая буря, которая сопровождалась обильными осадками. В результате разгула стихии машины побило крупным градом.