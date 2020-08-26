Вчера стало известно о срыве одной из встреч Нормандского формата по Донбассу.

28 августа должны были собраться помощники глав четырех государств - Украины, России, Германии и Франции. Обычно они обсуждают, как идет выполнение договоренностей парижского саммита, который прошел в декабре. И решают, какие шаги предпринять дальше.

Решение об отмене этой встречи произошло на фоне разговоров о новом саммите "нормандской четверки", который якобы состоится в сентябре. Такие планы озвучил Владимир Зеленский. Однако новость о срыве как бы опровергла эти перспективы.

Причем причины отмены встречи называются разные. Разбирались, почему она сорвалась и что это значит для мира на Донбассе.

Кто сорвал встречу Ермака и Козака. Все версии

Первым об отмене написало российское агентство "Интерфакс". По его версии, стороны не смогли согласовать итоговые документы. Поэтому собрание перенесли на неопределенное время.

"Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины", - заявил источник агентства.

То есть, судя по сообщению, у России претензий к документам нет. Из чего можно сделать вывод, что именно РФ их вынесла на рассмотрение.

Правда, Офис президента Украины назвал совсем иную причину - встреча отменена "в связи с командировкой советника Президента Франции Эммануэля Бонна".

О том же на другой день заявил глава ОП Андрей Ермак. "Господин Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести встречу в связи с командировкой. Сегодня обговариваются даты. Это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", - сообщил руководитель Офиса президента.

Эта причина выглядит слегка формальной - если встреча была согласована заранее, ее нельзя отменить из-за командировки. Но в любом случае ОП старается показать, что разногласий в Нормандии как бы нет. А встреча сорвалась по техническим причинам.

Но совсем другое пишут назначенные Зеленским и Ермаком члены украинской делегации в Трехсторонней контактной группе - Сергей Гармаш и Денис Казанский. Они через Facebook обвинили Россию в срыве встречи.

Оба перечисляют шаги Москвы, которые, по их мнению, еще раньше вели к такому исходу.

Во-первых, это опубликованное "Страной" письмо помощника Путина Дмитрия Козака - о нежелании далее участвовать во встречах советников из-за их неэффективости.

Во-вторых, требование РФ исправить постановление Рады о местных выборах, где утверждалось, что на Донбассе их проведут лишь после передачи Киеву границы (это противоречит Минским соглашениям).

При этом оба фактора не могли стать главной причиной срыва встречи - о них было известно и раньше. Тем более, что встречи советников - это не саммит лидеров государств. Казанский пишет, что россияне сорвали встречу "под другим предлогом", не называя - под каким именно.

Немного больше света проливает Гармаш. Он пишет, что "проект итогового документа встречи советников 28 августа ... показывает, что РФ изначально подготовила ультимативный документ, который не мог быть согласован. То есть, РФ изначально делала все, чтоб сорвать встречу".

Эта версия совпадает с тем, что писал вчера российский "Интерфакс": несогласие с предложениями России.

Россия же пока официально не комментирует срыва встречи.

Что на самом деле происходит с "Нормандией"?

Таким образом заявляется в целом о двух причинах:

Украинская власть говорит о командировке помощника президента Франции.



Назначенцы Банковой в ТКГ говорят о том, что РФ предложила на этой встрече подписать документы, которые не устроили остальных участников Нормандского формата. Это по сути повторение того, о чем накануне заявили российские СМИ.

И тут вопрос - то ли Россия отказалась от встречи, не увидев поддержки своих идей. То ли Украина отвергла предложения РФ, чем сделала запланированное совещание технически невозможным (там просто нечего было подписывать).

При этом есть большие сомнения, что инициаторами отмены были Франция и Германия.

Во-первых, главные утечки и заявления шли с российской, а потом и с украинской стороны. Во-вторых, европейцы давно заняли позицию арбитров, а не активных переговорщиков. Им главное, чтобы Киев и Москва пришли к договоренностям в любом формате - лишь бы он работал, и мирное урегулирование прогрессировало.

Таким образом можно сделать вывод, что сорвали встречу снова разногласия между Киевом и Москвой.

Наличие этих разногласий - ложка дегтя в бочке меда, которую президент Владимир Зеленский предъявляет в качестве своих недавних достижений по Донбассу. В частности, перемирия, которое длится уже месяц.

За ширмой этого перемирия остается масса нерешенных вопросов, связанных с политической частью Минских соглашений. На саммите "четверки" в декабре Украина обязалась сделать два шага в этом направлении.

Первый - согласовать в Трехсторонней группе и Нормандии механизмы внедрения особого статуса Донбасса на постоянной основе (сейчас этот закон временный). Второй - внести в законодательство "формулу Штайнмайера" (по ней особый статус вступает в силу сразу после выборов на неподконтрольных территориях).

Ничего этого не сделано. И РФ на протяжении лета педалирует исполнение Украиной именно этих пунктов. В частности, требует от Киева показать, как он сделает закон об особом статусе постоянно действующим. Москва настаивает, чтобы украинская сторона представила проект изменений в Конституцию, где бы упоминался такой статус.

Украина ничего представлять не желает и неоднократно отвергала внесение статуса Донбасса в основной закон. Видимо, полагая, что хватит и обычного закона, куда, к слову, еще нужно вносить формулу Штайнмайера, а также прописывать механизмы его постоянного действия, чего тоже не происходит.

Но даже этого документа на рассмотрение ТКГ Киев не выносит - обсуждая лишь внутри украинской делегации То есть с Гармашем и Казанским, которых Банковая провозгласила "представителями ОРДЛО".

И это корень противоречий. Скорее всего, предложения России, которые сделали невозможной новую встречу советников, касались именно этого пункта.

Есть, конечно, и другой вариант - общение Ермака с Козаком сорвалось действительно по технической причине. Но тогда возникают огромные вопросы к позиции назначенных Банковой в ТКГ Гармаша и Казанского, которые делают совсем иные заявления о причинах срыва встречи.

Точнее, вопросы даже к самой Банковой, которая позволяет своим назначенцам опровергать официальную версию событий.

Поэтому более логичной кажется скорее гипотеза о разногласиях в политической части Минских соглашений. Россия действительно выставила достаточно жесткие условия по новым встречам "четверки". А Козак в конце июля в крайне раздраженных формулировках отказывался встречаться с Ермаком.

Также накануне срыва встречи стало известно, что Украина скорее всего не изменит формулировки в постановлении о местных выборах (по крайней мере, запрос, который послал в Раду глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, позволяет ничего там не менять).

Одновременно резко накалились отношения России и ЕС на других фронтах - в Беларуси, а также в деле с отравлением оппозиционера Алексея Навального. И если до этих кризисов были небольшие шансы, что Европа сможет убедить РФ снять часть политических требований по Донбассу (например, уступками по санкциям), то сейчас это вряд ли возможно.

Показательно также, что срыв одной из встреч Нормандского формата произошел на фоне интервью Зеленского каналу Euronews, где он заявил, что формат работает, и уже в этом году на Донбассе может наступить мир. Это лишний раз показывает, что пока стороны не договорятся в части политического урегулирования (выборы и особый статус), строить мирное урегулирование вряд ли возможно.