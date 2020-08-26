В Киеве иностранец убил проститутку и спрятал ее тело в раскладной диван. Резонансное убийство произошло в минувшие выходные в арендованной квартире на улице Академика Филатова в Печерском районе столицы.

Все началось с того, что некий смуглый мужчина в возрасте, назвавшийся Майклом, заказал через интернет-сайт услуги проститутки. Девушку на квартиру к нему привез сутенер, однако когда в назначенное время он приехал ее забрать, дверь в квартиру никто не открыл. Тогда сутенер взломал замок одной из припаркованных во дворе машин, взял оттуда инструменты (зубило и молоток) и принялся ломать дверь в квартиру, поскольку считал, что "ночную бабочку" там удерживают насильно. Однако после того, как вскрыть дверь не получилось, сутенер вынужден был уйти.

Позже соседи услышали крики о помощи из-за двери этой квартиры и вызвали полицию. Прибывшие копы дозвонились хозяевам квартиры и в их присутствии вскрыли дверь. За ней они обнаружили смуглого мужчину восточной наружности, который разговаривал на английском и предъявил американский паспорт. Иностранец сообщил, что ему плохо, он сильно кашлял, было ощущение, что он задыхается. Его отправили на "скорой" в больницу и, казалось, инцидент был исчерпан.

Однако позже хозяева квартиры обнаружили в раскладном диване тело убитой девушки - той самой "ночной бабочки", которую ранее разыскивал ее сутенер.

Тем временем американец уже покинул больницу и скрылся в неизвестном направлении. Как сообщает источник "Страны" в Нацполиции, иностранцу заочно объявили подозрение в умышленном убийстве и объявили в розыск.

Предполагалось, что американец попытается выехать из страны, поэтому ориентировки с его фото были распространены среди пограничников, а в аэропорту "Борисполь" организована стационарная засада.

В понедельник, 24 августа, подозреваемого, который прятал лицо за медицинской маской, удалось задержать в аэропорту во время прохождения паспортного контроля на авиарейс.

Как выяснилось, настоящее имя иностранца не Майкл, а Махмуд. Ему 61 год, по национальности он араб, но с американским паспортом.

По словам задержанного, девушка не захотела выполнять в постели некоторые из его прихотей и за это он в пылу ярости ее задушил.

Убитой 23 августа исполнилось бы 34 года. Она - мать пятерых детей. Из-за издержек профессии на нее ранее составлялись административные материалы за невыполнение родительских обязанностей. Сейчас решается вопрос, кому из родных передать оставшихся без матери детей.

Подозреваемому в совершении убийства грозит до 15 лет тюрьмы, согласно ч.1 ст.115 УК Украины -"Умышленное убийство".

Правоохранители отмечают, что это редкий случай когда в Украине за особо тяжкое преступление привлекается к уголовной ответственности гражданин США.

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