Полицейские задержали жителя Луганской области по подозрению в поджоге рабочего автомобиля журналистов проекта "Схемы: коррупция в деталях".

Об этом в среду, 26 августа, написал министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter.

"Сегодня утром Нацполиция задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов "Схемы". Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже", - заявил чиновник.

Юрист Андрей Портнов в телеграм-канале написал, что к поджогу причастен технический функционер партии Петра Порошенко "Солидарность" и обнародовал фото журналистского удостоверения на имя Юрия Проценко.

Судя по удостоверению, которое было найдено в машине, он внештатный корреспондент газеты "Солидарность. Блок Петра Порошенко".

Напомним, ночью 17 августа в Броварах неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы", никто не пострадал. По словам одного из журналистов проекта Михаила Ткача, за авто и журналистами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала данный инцидент "недопустимым".