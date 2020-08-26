Подтверждение информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального может повлечь серьезные меры Вашингтона против России. Такое заявление сделал замгоссекретаря США Стивен Биган во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает "Интерфакс".

"Заранее определив случившееся как "инцидент", американская сторона акцентировала, что "в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году", - говорится в сообщении российского МИД.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео также выразил обеспокоенность данными о том, что Навальный мог быть отравлен, и заявил, что Вашингтон готов помочь в расследовании обстоятельств произошедшего.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. После чего самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Его соратники утверждали, что у Навального токсичное отравление. 22 августа его доставили из Омска в Берлин. Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, где лечат российского оппозиционера.

24 августа представители клиники заявили, что Навального отравили субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом конкретная субстанция до сих пор не определена, медики будут проводить дальнейшие исследования.