Профильный Комитет Рады вряд ли поддержит предложение главы украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука о проведении выборов на оккупированном Донбассе до того, как Украина получит контроль над украинской-российской границей. Такое мнение высказал заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает "Радио Свобода".

Александр Качура считает, что в парламентском комитете нет единодушия по вопросу внесения изменений в постановление о назначении местных выборов в этом году.

"Я видел необходимость изменений еще до того, как в ТКГ наш оппонент заявил о том, что они хотят, чтобы по всей территории выборы прошли. По моему мнению, мы должны провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы на подконтрольной Киеву территории.

Во-вторых, надо сделать более "сухим" текст о назначении выборов том, что там "страна-агрессор", "оккупанты" - это все мы и так знаем. Мы должны были ссылаться на наше законодательство, на указы президента и сделать текст таким "сухим", чтобы не к чему было придираться. Сейчас мы только усложнили переговорный процесс", - говорит Качура.

Заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства назначено на среду, 26 августа. Ожидается, что в нем будет участвовать Леонид Кравчук, представители Офиса президента и руководство парламента.

Напомним, на очередном заседании ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что предложил парламенту рассмотреть юридическую сторону вопроса о выборах на оккупированной территории.

Также мы сообщали, что российская сторона во главе с Борисом Грызловым и представители "ЛДНР" заблокировали обмен пленными, развод сил и вооружений и даже подготовку к встрече лидеров "Нормандской четверки" до тех пор, пока Верховная Рада не изменит постановление "О назначении очередных местных выборов в 2020 году".