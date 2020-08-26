Европейские лидеры должны четко назвать условия вступления Украины в Евросоюз. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью информационному телеканалу Euronews, опубликованном во вторник, 25 августа.

"Я считаю, что для украинцев очень важна понятная позиция Европы в отношении Украины. И я ставил вопрос многим лидерам Европы: "Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы украинцы сделали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС", - сказал президент.

По его словам, после получения конкретного перечня шагов будет понятно, что необходимо сделать и сколько времени потребуется для полноценной евроинтеграции Украины.

"Чтобы у всех было понимание, что нам нужно сейчас - и Украине, и Европе. Мне кажется, нам просто нужно сделать такую ​​страну, которую очень хочет Европа. А решать все-таки должна Украина", - отметил глава государства.

Он отметил, что не все страны Евросоюза хотят видеть Украину в ЕС, однако в целом европейский блок хочет, чтобы Украина вошла в состав объединения. Также Зеленский заявил, что страны Европы и Европейский Союз поддерживают Украину и твердо стоят на позиции защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"Мы видим, как Европа санкционно сегодня действует, как она нас поддерживает, теряя деньги из-за санкций против Российской Федерации. Я им за это благодарен", - добавил Зеленский.

Видео: YouTube/ Euronews

Напомним, действующий глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в 2019 году, будучи министром по евроинтеграции, заявил, что в ЕС даже не задумываются над вопросом вступления Украины.

Ранее мы писали, что экс-министр иностранных дел Павел Климкин прогнозировал получение Украиной членства в ЕС в 2035 году.