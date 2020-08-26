Минздрав опубликовал свежие данные по заболеваемости коронавирусом. Фото: facebook.com

По данным на утро среды, 26 августа, в Украине зафиксировано 1 670 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. Об этом сообщает Минздрав, уточняя, что всего в стране за время эпидемии выявлено 110 085 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

53 454 заболевших выздоровели (584 выписаны за минувшие сутки), а для 2 354 коронавирус оказался смертельным. Также МОЗ отмечает, что в Украине всего проведено 1 452 006 тестирований методом ПЦР.  

Заболеваемость коронавирусом по регионам Украины на 26 августа:

  • Винницкая область - 3 677 случаев;

  • Волынская область - 5 221 случай;

  • Днепропетровская область - 2 055 случаев;

  • Донецкая область - 1 256 случаев;

  • Житомирская область - 2 959 случаев;

  • Закарпатская область - 7 143 случая;

  • Запорожская область - 1 439 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 8 321 случай;

  • Кировоградская область - 771 случай;

  • г. Киев - 12 248 случаев;

  • Киевская область - 5 211 случаев;

  • Львовская область - 13 560 случаев;

  • Луганская область - 247 случаев;

  • Николаевская область - 1 023 случая;

  • Одесская область - 6 352 случая;

  • Полтавская область - 684 случая;

  • Ровенская область - 8 737 случаев;

  • Сумская область - 1 269 случаев;

  • Тернопольская область - 5 104 случая;

  • Харьковская область - 7 984 случая;

  • Херсонская область - 346 случаев;

  • Хмельницкая область - 2 062 случая;

  • Черновицкая область - 9 541 случай;

  • Черкасская область - 1 305 случаев;

  • Черниговская область - 1 570 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 августа 2020 в Центр поступило 1995 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года поступило 169 290 сообщений о подозрении на Covid-19.

Сколько в Украине больных Сovid-19

Ранее "Страна"писала о том, что две тысячи мексиканцев протестируют российскую вакцину от коронавируса на себе.

Также мы сообщали, что в Черновцах от коронавируса умер 76-летний итальянец.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.