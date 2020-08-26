По данным на утро среды, 26 августа, в Украине зафиксировано 1 670 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. Об этом сообщает Минздрав, уточняя, что всего в стране за время эпидемии выявлено 110 085 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

53 454 заболевших выздоровели (584 выписаны за минувшие сутки), а для 2 354 коронавирус оказался смертельным. Также МОЗ отмечает, что в Украине всего проведено 1 452 006 тестирований методом ПЦР.

Заболеваемость коронавирусом по регионам Украины на 26 августа:

Винницкая область - 3 677 случаев;





Волынская область - 5 221 случай;





Днепропетровская область - 2 055 случаев;





Донецкая область - 1 256 случаев;





Житомирская область - 2 959 случаев;





Закарпатская область - 7 143 случая;





Запорожская область - 1 439 случаев;





Ивано-Франковская область - 8 321 случай;





Кировоградская область - 771 случай;





г. Киев - 12 248 случаев;





Киевская область - 5 211 случаев;





Львовская область - 13 560 случаев;





Луганская область - 247 случаев;





Николаевская область - 1 023 случая;





Одесская область - 6 352 случая;





Полтавская область - 684 случая;





Ровенская область - 8 737 случаев;





Сумская область - 1 269 случаев;





Тернопольская область - 5 104 случая;





Харьковская область - 7 984 случая;





Херсонская область - 346 случаев;





Хмельницкая область - 2 062 случая;





Черновицкая область - 9 541 случай;





Черкасская область - 1 305 случаев;





Черниговская область - 1 570 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 августа 2020 в Центр поступило 1995 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года поступило 169 290 сообщений о подозрении на Covid-19.

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