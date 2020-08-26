Вопрос о повышении заработной платы для работников учреждений бюджетной сферы, перераспределение расходов для нескольких министерств на 2020 год - такие вопросы в числе других будут рассмотрены на заседании Кабмина, которое запланировано на среду, 26 августа, на 13:30.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Также в сегодняшних планах правительства рассмотреть ряд законов о защите детей при межгосударственном усыновлении и уделить внимание проекту указа президента о порядке осуществления помилования.

Также повестка дня заседания Кабмина содержит рассмотрение ряда проектов постановлений, в частности, о порядке использования средств государственного дорожного фонда и повышении зарплаты для работников учреждений бюджетной сферы. Будут рассмотрены проекты распоряжений о распределении субвенции из госбюджета на создание учебно-практических центров современного профессионального образования в 2020 году и по перераспределению расходов для МОН и Минветеранов на 2020 год.

Правительство также рассмотрит кадровые вопросы.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин предложил продлить карантин в Украине до ноября.

Также мы сообщали, что Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший большой герб Украины, победителя объявят до 1 декабря.