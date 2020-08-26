Скандальный российский журналист Аркадий Бабченко, который стал известен благодаря инсценировке своего убийства в Киеве, считает, что под руководством экс-секретаря Совета национальной безопасности Александра Турчинова американские танки "Abrams" могут въехать в Москву.

Об этом Бабченко написал в своем Facebook во вторник, 25 августа.

"Кажется, я нашёл себе командира дивизии "Абрамсов". Заждалась, поди уж, Москва? Ну, жди, жди. Будем", - написал активист и поделился фотографией Турчинова с "Марша защитников" в Киеве.

Отметим, что Бабченко в 2017 году опубликовал пост, в котором описал свои мечты въехать в Москву на американских танках.

"На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки", - написал журналист.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Софийской площади в Киеве по случая Дня Независимости заявил, что те, кто сдал территории страны, понесут наказание. Таким образом он намекнул на Турчинова, который с 23 февраля по 7 июня 2014 исполнял обязанности главы государства. Именно в этот период Украина лишилась Крыма, который аннексировала Россия, и начался вооруженный конфликт на Донбассе. С декабря 2014 по май 2019 Турчинов был секретарем СНБО.

В ответ на заявление главы государства Турчинов сказал, что Зеленский теперь сам имеет возможность начать наступление на аннексированный полуостров. Также политик говорил о том, что готов быть в первых рядах штурмового батальона, если наступление на оккупированную территорию Украины будет организовано.