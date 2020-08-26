В Украине, по состоянию на утро среды, 26 августа, за сутки зафиксировано 1 670 новых случаев заражения Covid-19.

Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 110 085 человек. Вчера, 25 августа, в Украине было зафиксировано 108 415 заболевших.

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 2 354 пациента с этим диагнозом (+ 36 за сутки). Выздоровели уже 53 454 жителя страны (+ 584 за сутки). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 54 277 человек (+ 1 050 за сутки).

Напомним, по данным на утро 26 августа число зараженных на планете перевалило за 24 миллиона человек.

Так же добавим, что Китай разрешил испытать на людях вакцину из насекомых.

Кроме этого, мы сообщали, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом вместе с зятем и дочерью.