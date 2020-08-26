Госдепартамент США предложил помощь в расследовании обстоятельств отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 25 августа.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о предварительных выводах немецких медицинских экспертов о том, что активист российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен. Если отчеты окажутся точными, Соединенные Штаты поддержат призыв ЕС к всеобъемлющему расследованию и готовы помочь в этом усилии. Семья Навального и российский народ заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к этому были привлечены к ответственности. Наши мысли с семьей Навального и мы надеемся на его полное выздоровление", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. После чего самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Его соратники утверждали, что у Навального токсичное отравление. 22 августа его доставили из Омска в Берлин. Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, где лечат российского оппозиционера.

24 августа представители клиники заявили, что Навального отравили субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом конкретная субстанция до сих пор не определена, медики будут проводить дальнейшие исследования.