В мире продолжает распространяться пандемия коронавируса, и ведущие страны форсируют разработку вакцины против грозного заболевания.

Очередной шаг в этом направлении сделали и власти Китая. Здесь одобрили клинические испытания на людях новой вакцины от Covid-19, которая была произведена с использованием клеток насекомых.

Рекомбинантная белковая вакцина получила разрешение на клинические тесты от Государственного управления контроля над лекарственными средствами.

Вакцина была создана в клинике Сычуаньского университета, как передает агентство Синьхуа.

По словам исследователей, это будет первое испытание на людях вакцины от Covid-19, изготовленной из клеток насекомых. Она предназначена для активации антител против определенных участков на спайковом белке вируса SARS-CoV-2, который и вызывает заболевание.

В журнале Nature были опубликованы результаты испытаний на животных, которые показали, что вакцина может вызывать иммунный ответ против инфекции SARS-CoV-2 у мышей, кроликов и приматов уже через 7-14 дней после однократной инъекции без явных побочных эффектов.

Соавтор исследования, старший научный сотрудник ведущей китайской лаборатории биотерапии Вэй Юйцюань заявил, что вакцина была получена путем вставки генов вируса SARS-CoV-2 в культуры клеток насекомых, которые могут выращивать вирусные белки. Такая технология подходит для крупномасштабного производства вакцин.

"Ученые ранее использовали клетки насекомых для разработки рекомбинантных вакцин против рака шейки матки и гриппа в странах Европы и Америки", - добавил Вэй Юйцюань и заверил, что эту технологию можно безопасно использовать на людях.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые определили, какие люди рискуют умереть после заражения коронавирусом.