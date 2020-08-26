Пандемия коронавируса на планете стремительно бьет новые рекорды. На утро 26 августа число зараженных Сovid-19 на Земле превысило 24 миллиона человек. По состоянию на 07.15 в мире насчитывалось уже 24 061 198 заболевших.

Об этом передает ресурс Worldometers, который отслеживает ситуацию в режиме онлайн.

С начала фиксации статистики от заболевания умерли 823 513 человек. Вылечились 16 608 595 больных.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Юлия Тимошенко попала в реанимацию из-за коронавируса, а Елена Кравец пропустила съемки "Вечернего квартала".

Так же мы рассказывали, что известная телеведущая Маричка Падалко и ее двое детей заразились опасным коронавирусом. "Мышечные боли не дают спать", - пожаловалась Маричка Падалко.