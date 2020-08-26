В США произошло очередное ЧП с чернокожим. В городе Кенош (штат Висконсин - Ред.) афроамериканец Джейкоб Блэйк пытался разнять двух поссорившихся женщин, но в дело вмешалась полиция и открыла огонь. В итоге чернокожий угодил в больницу и оказался парализован ниже пояса.

Полицейские несколько раз выстрелили в спину Блэйку, когда он садился в машину, где находились трое его детей. Сейчас пострадавший находится в больнице. Двое полицейских, стрелявших в Блэйка, отправлены в административный отпуск после инцидента.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на газету Chicago Sun-Times.

По словам отца раненого, у 29-летнего Блэйка восемь огнестрельных ранений. Врачи пока не дают прогнозов о том, сможет ли он восстановиться.

Происшествие спровоцировало волну беспорядков в Кеноше. В городе введен комендантский час, а губернатор штата Висконсин Тони Эверс назвал ЧП проявлением расизма.

Ранее "Страна" сообщала, что в США рассказали, когда начнут судить копов, убивших чернокожего Джорджа Флойда.