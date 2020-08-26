В США полиция снова стреляла в чернокожего
В США произошло очередное ЧП с чернокожим. В городе Кенош (штат Висконсин - Ред.) афроамериканец Джейкоб Блэйк пытался разнять двух поссорившихся женщин, но в дело вмешалась полиция и открыла огонь. В итоге чернокожий угодил в больницу и оказался парализован ниже пояса.
Полицейские несколько раз выстрелили в спину Блэйку, когда он садился в машину, где находились трое его детей. Сейчас пострадавший находится в больнице. Двое полицейских, стрелявших в Блэйка, отправлены в административный отпуск после инцидента.
Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на газету Chicago Sun-Times.
По словам отца раненого, у 29-летнего Блэйка восемь огнестрельных ранений. Врачи пока не дают прогнозов о том, сможет ли он восстановиться.
Происшествие спровоцировало волну беспорядков в Кеноше. В городе введен комендантский час, а губернатор штата Висконсин Тони Эверс назвал ЧП проявлением расизма.
Ранее "Страна" сообщала, что в США рассказали, когда начнут судить копов, убивших чернокожего Джорджа Флойда.