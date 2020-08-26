Российский военный эксперт считает, что целиком автономные боевые системы, способные самостоятельно искать цели, появятся в ближайшие 20–30 лет.

Как пишут "Известия", такое мнение высказал на круглом столе, посвященном технологии искусственного интеллекта в рамках форума "Армия-2020" профессор Российской академии ракетных и артиллерийских наук Василий Буренок.

Специалист отметил, что речь может идти о трех категориях роботов, которые отличаются по степени автономности.

"Первая, когда человек полностью управляет беспилотником. Вторая, когда человек частично вмешивается в управление. И третья, когда беспилотник сам принимает решение", - пояснил Буренок.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" начался в России 23 августа и завершится 29 августа. Мероприятия проходят на территории выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Как писала "Страна", на этом форуме концерн "Калашников" показал smart-ружье, которое синхронизируется с гаджетами.

Там же известное предприятие презентовало новый легкий автомат.