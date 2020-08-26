Минималка 5 тысяч. Через год – 6500?

Вчера парламент торжественно поднял минимальную зарплату до 5 тысяч гривен. Ничего существенного на самом деле не произошло: до сих пор минималка была 4723 гривны, так что надбавка получилась всего 277 гривен, да и то "грязными". Но существенно то, что власть уже объявила: это только первый шаг по повышению нижней планки зарплат, а в планах на ближайший год ее увеличение до 6,5 тысяч.

А это уже серьезно. Это, безусловно, неплохая добавка к зарплатам низкооплачиваемых бюджетников. И головная боль для частного бизнеса.

Схему с повышением минималки придумало еще правительство Владимира Гройсмана. Благодаря этому последнему Кабмину времен Петра Порошенко удалось существенно увеличить официальный показатель средней зарплаты (которая превысила 410 долларов – то есть рекордный показатель времен Виктора Януковича) и заставить частный бизнес платить больше налогов.

Не секрет, что большинство предпринимателей платят своим сотрудникам официально минимальные зарплаты, а остальное – в конвертах. И каждое увеличение минималки для них – это дополнительные расходы. На те 277 гривен, которые прибавили вчера, государству нужно отдать через единый соцвзнос еще более 20%. Соответственно, новые повышения обойдутся еще дороже.

И ответом на такие решения со стороны бизнеса будет "оптимизация" – то есть формальный перевод своих сотрудников на частичную занятость или вообще на работу без оформления.

Впрочем, даже в этом случае государство окажется в выигрыше – ведь в перспективе придется платить меньше пенсий. А кроме того, государство выигрывает в уменьшении субсидий. При двух работниках в семье, получающих минималку, уже сейчас летом субсидию оформлять не будет никто, да и зимняя будет не так уж и велика. А при минимальных зарплатах в 6,5 тысяч, которые обещают через год, ее не получат большинство работающих.

Вернет ли Рада миллионные зарплаты набсоветам?

Минималка в 5 тысяч – это тема для громких заголовков о вчерашнем внеочередном заседании Верховной Рады. При этом главным в повестке дня был менее заметный, но более резонансный пункт – об утверждении Меморандума с Евросоюзом, по которому Украина получает кредит в 1,2 млрд евро.

Украину уже со всех сторон обложили меморандумами. Каждые полгода страну своими требованиями мучает Международный валютный фонд, а теперь еще и Евросоюз освоил эту же практику. Впрочем, ЕС и раньше донимал Украину разными условиями, но тогда на кон ставилось соглашение о безвизе; теперь, в отсутствие этой морковки, главной стала морковка финансовая.

Безусловно, 1,2 млрд под 0,125% годовых – это хорошие условия, поскольку даже инфляция в самом Евросоюзе будет выше. Но все равно эти деньги отдавать придется, а потому ставить условия под кредит, мягко говоря, некрасиво.

К тому же некоторые условия означают выкачку тех же денег из бюджета. К примеру, на выплаты руководителям госкомпаний и членам наблюдательных советов этих же компаний, которые Верховная Рада вчера обязалась вернуть к прежним размерам от нынешних "карантинных" 47 тысяч. Формально ЕС требует этого, чтобы обеспечить "независимый контроль" за госкомпаниями, но фактически таким образом Украина содержит западных агентов влияния за свой счет.

В меморандуме есть и другие условия, которые в большинстве своем дублируют требования МВФ (передача судебной системы под контроль Запада, рыночные цены на газ и прочее). А это уже гарантия того, что ничего хорошего для людей в условиях ЕС нет. И политики это понимают. А потому есть надежда, что сейчас власть получит половину кредита, а потом продинамит самые непопулярные обязательства. И вторые 600 млн так и останутся неполученными.

"Карантин" до ноября: красные зоны не работают

Адаптивный карантин будет продлен до 1 ноября. В принципе, это и так было понятно на фоне нынешних цифр по заболеваемости коронавирусом, поэтому Кабмин своим предложением никого не удивил. Удивил президент, который прокомментировал правительственный проект, предложив запретить по всей стране работу ночных клубов и проведение концертов.

Удивил Владимир Зеленский тем, что подобным предложением он стреляет себе в ногу, лишая концертного заработка "95 квартал". Возможно, это делается сознательно, чтобы показать, что президент ради борьбы с эпидемией готов жертвовать и сам. Но в целом, исходя из ситуации с коронавирусом, предложение действительно разумное. Поскольку концерты и дискотеки в ночных клубах – это мероприятия, где никакие карантинные меры не могут соблюдаться в принципе. И уж если турагентства полгода терпят громадные убытки, то перепрофилирование ночных клубов в обычные бары будет даже менее убыточным.

Если инициатива Зеленского будет реализована, она, по факту, окажется единственным реальным карантинным ограничением. Поскольку, как показал вчерашний день, разбивка страны на цветные зоны не работает.

Это стало ясно на примере Черновцов, попавших в красную зону: там с понедельника ввели максимально жесткие ограничения, но уже вчера – после митинга бизнесменов – почти все отменили. Так что и транспорт, и кафе, и спортклубы с кинотеатрами будут работать – с учетом ограничений, на которые мало кто обращает внимания.

И это еще раз доказывает: срабатывают только те запреты, которые вводит непосредственно правительство. А адаптивный карантин с разбивкой на зоны – это школьная задачка по разукрашиванию карты Украины в разные цвета.

Кстати, о школах. За пять дней до начала учебного года многие не понимают, как их дети будут учиться. В школах придумывают разные форматы, чтобы обеспечить социальную дистанцию между детьми на уроках: то учеба через день, то через неделю – хотя очевидно, что все меры без дистанционного обучения (дискредитировавшего себя весной) работать не будут.

Решение этого вопроса тоже должно взять на себя правительство. Там должны осознать, что коронавирус – это очень надолго. А потому необходимо прийти к тому, что классы нужно сокращать до 15-18 человек, соответственно, увеличивать количество классов в полтора-два раза, настолько же увеличивать количество учителей и, где необходимо, вводить две смены.

Все это, безусловно, требует дополнительных расходов на образование, но избежать их не получится. Но резервы найти можно – к примеру, если не выделять больше денег на финансирование кино.

"Нормандская четверка": встреча советников отменена

Встреча советников глав государств "Нормандской четверки" отменена. Украинский президент снова поспешил, анонсировав очередной шаг в мирном процессе. А может, как раз потому, что Зеленский объявил об этой встрече, россияне и заблокировали ее.

Правда, Офис президента сообщил, что дело в командировке советника Эммануэля Макрона в Берлин, но все понимают, что это объяснение для бедных: уж если француз приехал к немцу, то для проведения встречи представители Украины и России могли просто приехать туда же.

Реальная причина все в том же: Москва не соглашается на какие-либо встречи до тех пор, пока Киев не продемонстрирует реальный прогресс в выполнении Минских соглашений. А у нас пока весь прогресс состоит в том, что Леонид Кравчук подал в Раду вопрос о том, насколько постановление Рады о местных выборах (где декларируется невозможность выборов в ОРДЛО до передачи контроля над границей), соответствует принятому в сентябре 2014 года закону об особом статусе Донбасса. И на этот вопрос депутаты смело могут дать положительный ответ - да, соответствует. Потому что вопрос о границе прописан не в этом законе, а во вторых Минских соглашениях, принятых в феврале 2015 года.

В целом же, без политических решений Верховной Рады по выборам на Донбассе и особому статусу региона никакого продвижения в переговорном процессе не будет. И даже перемирие, которое является самым успешным за весь период после 2015 года, является только авансом – если политический процесс не будет запущен, оно тоже закончится.

А потому Банковой нужно думать не о том, как изменить Минские соглашения, а о том, что нужно сделать, чтобы принять прописанные в них законы. И это уже вопрос не столько парламента, сколько нейтрализации радикалов.

Белоруссия: ЕС сделал ставку на Тихановскую

После активных, но ничего не изменивших выходных Белоруссия вчера впервые за последние две недели исчезла из топ-новостей. Ни одной сколь-нибудь существенной акции протеста за вчерашний день не произошло.

Это означает, что ситуация по-прежнему патовая: оппозиция не в состоянии переломить ее в свою пользу, а Александр Лукашенко все еще не может успокоить страну. Однако динамика событий на данный момент говорит в пользу белорусской власти.

Но не в пользу Бацьки говорит тот факт, что Евросоюз откровенно стал на сторону его оппонентов. Вчера вернувшаяся в роль главной оппозиционерки Светлана Тихановская выступила в Европарламенте, где заявила, что в Белоруссии происходит "мирная революция".

О том, что "революция" настолько мирная, что вчера ее вообще заметно не было, бывшая конкурентка Лукашенко на выборах, конечно, не сказала. Но неважно, что она говорила – важно, что ее вообще пустили на трибуну Европарламента, тем самым продемонстрировав, на кого делает ставку Брюссель. И это не вяжется с заявлениями лидеров стран ЕС о том, что необходимо невмешательство в белорусские события.

Впрочем, вмешательство Запада может играть ключевую роль только в тех странах, где руководство прислушивается к западным советам (как это было с Януковичем). В случае с Белоруссией, где Бацька готов стать посредником между Макроном и "желтыми жилетами" (это в такой форме он послал французского президента с его советами), единственное, что реально влияет на ситуацию, – это выделяемые оппозиции деньги. Однако и они способны лишь продлить протесты, однако не переломить ход событий. Тут нужен "креатив" от самой оппозиции, которого пока нет.