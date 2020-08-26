На Международной космической станции, где 20 августа была зафиксирована утечка воздуха, окончилась изоляция экипажа. Она проходила на российском сегменте станции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "Роскосмоса".

Небольшая утечка воздуха не несла угрозы безопасности МКС и ее экипажа, в минувшую пятницу, 21 августа, но космонавты изолировались в российском сегменте станции на время поиска места течи. Предположительно, оно находится на американском сегменте МКС.

"Центр управления полетами дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции. Процесс открытия люков займет около часа", – сказал собеседник агентства.



Место утечки до сих пор не нашли. Поэтому после открытия люков международный экипаж продолжит мониторинг уровня давления и атмосферы на станции.

Как сообщала "Страна", экипаж станции закрылся в российском модуле под названием "Звезда".

Мы также писали, что утечка воздуха на МКС происходила и раньше. Например, в конце лета 2018 года.