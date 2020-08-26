В немецкой прессе активно обсуждают новость о том, что в организме Алексея Навального специалисты берлинской клиники "Шарите" нашли субстанцию из группы ингибиторов холинэстеразы.

Компетентные эксперты объясняют читателям, что это за соединение и даже назвали конкретные яды, которыми могли отравить россиянина.

Например, об ингибиторах холинэстеразы написали ресурсы ntv.de и t-online.de.

По словам специалистов, холинэстеразы (ІХЕ) – это группа фосфорно-органических веществ, которые отвечают за передачу нервных сигналов из мозга в разные органы.

Ингибирование (в данном случае речь о захвате) влияет на уровень ацетилхолина - вещества, которое играет важную роль в передаче этих сигналов между нервными клетками. В итоге происходит замедление или остановка передачи, как следствие возникает дезорганизация процессов в организме.

К группе ингибиторов холинэстеразы относят несколько соединений, в том числе боевые химические вещества зарин, табун, VX и "Новичок", разработанные в Советском Союзе.

Последний, по убеждению западных специалистов, использовался в Англии при нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году.

Инсектицид паратион (E 605), разработанный в нацистской Германии и сейчас запрещенный, тоже является одним из ингибиторов холинэстеразы и применялся для политических убийств.

Все эти вещества влияют на работу нервной системы позвоночных животных и насекомых, блокируя фермент, который активирует расслабление мышц.

Подобные вещества могут попасть в организм через рот, контакт с кожей. Военные агенты в основном распространяются в воздухе в виде аэрозолей и вдыхаются жертвами.

Еще неизвестно, какие именно средства и каким образом были использованы для атаки на Навального.

В немецкой прессе отмечают, что ингибиторы холинэстеразы используются не только как яды. В малых дозах ими лечат деменцию, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, глаукому. Также они входят в состав анестезирующих препаратов.

"Эти ингибиторы используют в анестезии, чтобы восстанавливать мышечную блокаду после операции. Сначала вводим препараты, которые расслабляют мышцы, а в затем, как вариант, ингибиторы", – сказал журналистам сотрудник одной из американских клиник.

Что касается последствий отравления, то обогащение передающим веществом ацетилхолином приводит к гиперактивации тех частей нервной системы, которые контролируют функции восстановления в организме.

В результате замедляется сердцебиение, падает артериальное давление, пострадавший может неконтролируемым образом испражняться. Иногда серьезно страдают скелетные и дыхательные мышцы.

Ранее "Страна" сообщала, что в немецкой клинике Навального держат в искусственной коме и лечат атропином.

Мы также разбирались, чем чревата для России ситуация с отравлением известного оппозиционера.