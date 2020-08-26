В соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса право на осуществление предпринимательской деятельности, которая не запрещена законом, имеет физическое лицо с полной гражданской дееспособностью.

Об этом информирует пресс-служба ГНС Харьковской области.

Так, в соответствии со статьей 35 ГКУ полная гражданская дееспособность может быть предоставлена физическому лицу, которое достигло шестнадцати лет и желает заниматься предпринимательской деятельностью.

При наличии письменного согласия на это родителей (усыновителей), попечителя или органа опеки и попечительства такое лицо может быть зарегистрировано как предприниматель. В этом случае физическое лицо приобретает полную гражданскую дееспособность с момента государственной регистрации его как предпринимателя. Полная гражданская дееспособность, предоставленная физическому лицу, распространяется на все гражданские права и обязанности.

Физическое лицо осуществляет свое право на предпринимательскую деятельность при условии его государственной регистрации в порядке, установленном Законом № 755-IV "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований".

В соответствии со статьей 42 Закона № 755 для проведения государственной регистрации физическое лицо, которое намерено стать предпринимателем и имеет идентификационный номер, или уполномоченное им лицо (дальше - заявитель), должно подать лично (направить заказным письмом с описанием вложения) или через уполномоченное лицо государственному регистратору по месту проживания следующие документы:

- заполненную регистрационную карточку на проведение государственной регистрации физического лица - предпринимателя;

- копию справки о включении заявителя в Государственный реестр физических лиц - плательщиков налогов и прочих обязательных платежей;

- документ, подтверждающий внесение регистрационного сбора за проведение государственной регистрации физического лица - предпринимателя;

- нотариально удостоверенное письменное согласие родителей (усыновителей) или попечителя, или органа опеки и попечительства, если заявителем является физическое лицо, которое достигло шестнадцати лет и имеет желание заниматься предпринимательской деятельностью.

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