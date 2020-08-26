К президенту Мексики, изъявившему на днях готовность испытать на себе российскую вакцину от коронавируса, присоединятся сотни его сограждан. Мексиканские добровольцы примут участие в третьей, заключительной фазе испытаний препарата под названием "Спутник V".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы мексиканского МИД Марсело Эбрарда.

"Достигнуто соглашение, в рамках которого две тысячи добровольцев из Мексики примут участие в третьей фазе испытаний российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", - сказал дипломат.

Эбрард объяснил, почему его страна интересуется участием в заключительной фазе клинических испытаний российской вакцины.

"Я благодарен послу РФ Виктору Коронелли за его визит в наше министерство. Мы обсудили вакцину "Спутник V". Выразил ему наш интерес к участию в третьей фазе. Это бы позволило рассчитывать на получение вакцины в Мексике в более короткие сроки", - написал он в Твиттере.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, с начала эпидемии в Мексике выявлено более 560 тысяч заражений коронавирусом, более 60 тысяч инфицированных скончались, около 390 тысяч полностью выздоровели.

Как ранее сообщала "Страна", Беларусь станет первой страной, куда отправят российскую вакцину от коронавируса.

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