В городе Подгородное Днепропетровской области на 5-летнего мальчика набросилась овчарка, повалила его на землю и начала кусать. Малого спас один из соседей, который услышал крики испуганных детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Все произошло вечером в частном секторе, где нечасто ездят машины, поэтому родители спокойно отпускают малышей погулять на улице. В тот вечер услышали отчаянный крик.

"Выскакиваю и у меня волосы дыбом. Смотрю — маленький мальчик Ваня лежит на полу, дрыгает ногами, а его собака грызет. Я, как медведь, набросился, отогнал эту собаку, отбросил", — пояснил сосед Михаил Иванов, который спас ребенка.

Бабушка пострадавшего госпожа Виктория рассказывает, что мальчик не плакал, а мужественно терпел боль: "Когда дедушка снял с себя штаны, чтобы придавить кровь, он сказал" Дедушка, мне больно, но я потерплю".

Малого сразу же повезли в больницу, не дожидаясь скорой. Мальчик сейчас в нейрохирургии. Жизнь ребенка теперь в безопасности, уверяют врачи.

"Под наркозом ребенку обработали все раны - ушили, сделали пластику, первичную хирургическую обработку. Психологическое состояние нормализовалось", - заявил начальник хирургической службы детской областной больницы Сергей Инюшин.

Пес тогда бросился и на другого парня, впрочем, тот отделался испугом. На крик выбежали жители всех окрестных домов, и через несколько минут владельцы все же смогли загнать овчарку во двор. Своей вины они не отрицают, но уверены — это несчастный случай. Мол, дети начали обниматься с женщиной, а пес решил, что ему что-то угрожает и бросился защищать.

"Начали кричать" Бабушка Люда, мы вас давно не видели". На меня все бросились дети, а он подумал, что меня кто-то нападает", — рассказала владелица собаки. Но соседи говорят, что пес очень агрессивен. Как и предыдущие у этих хозяев.

В таком поведении собаки виноваты именно хозяева, уверяют кинологи. Мол, пес, которого дрессировали, знает и реагирует на "стоп" команды.

"Хозяйка недосмотрела, злая собака служебный может броситься за ребенком. Для него нет понятия ребенок или взрослый человек. Здесь однозначно проблема владельцев", — считает кинолог Алексей Таран.

Покусанный мальчик пробудет в больнице как минимум до конца недели. Медики убедиться, что в раны попала инфекция. А его мама собирается в суд.

Правоохранители уже составили админпротокол на владельцев за ненадлежащее содержание животных. Открывать уголовное производство еще решают.

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