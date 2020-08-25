Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заработал первый трофей для клуба в этом качестве. Причем, в матче с Шахтером, в игре за Суперкубок Украины.

Большую часть игры Луческу был с полотенцем "Динамо" на голове. Так тренер укрывался от дождя, который льёт в Киеве.

После первого тайма, когда киевляне повели в счете, Мирча сразу же покрыл голову необычным аксессуаром. Всю вторую 45-минутку, когда поле поливал не прекращающийся ливень, Луческу тоже провел в полотенце. Он не стал искать зонт или дождевик в перерыве и вышел к бровке поля все в том же полотенце на голове.

Футбольные болельщики, которые знакомы с его суевериями, уверены: это было на фарт.

В итоге "Динамо" уверенно переиграло фаворита, которым считался "Шахтёр", со счетом 3:1, добыв с новым главным тренером первый трофей в матче с его прежней командой.

И как только прозвучал финальный свисток, Луческу снял полотенце с головы.

Если уже продолжать тему суеверий, то Суперкубок, которым традиционно начинался украинский футбольный сезон, считается нефартовым - клуб, который его берет, потом не выигрывает чемпионат.

"Динамо" в третий раз подряд и девятый раз в истории завоевало Суперкубок Украины, в то время как "Шахтер" выигрывал этот трофей восемь раз.

Кто забил голы, как проходил этот напряженный матч читайте в онлайн-хронике игры, которую вела "Страна".

Самые яркие и голевые моменты игры - в видеообзоре канала "Футбол 1", который транслировал матч.

Напомним, ультрас "Динамо" восприняли приход в команду Луческу, который долгие годы возглавлял "Шахтер", резко негативно. "Страна" анализировала шансы на успех тренера в киевском клубе в материале "Второй "Шахтер" или второй "Зенит".