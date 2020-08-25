В Черновицкой области, где прошли протесты против ужесточения карантина, за минувшие сутки зафиксированы пять летальных случаев от коронавируса. Среди жертв болезни оказался гражданин Италии преклонных лет.

Об этом сообщается на сайте Черновицкой облгосадминистрации.

У всех умерших были тяжелые двусторонние пневмонии.

Что касается итальянца, то он также болел кардиосклерозом, сердечной недостаточностью и сахарным диабетом. Последнюю неделю перед смертью он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Умер иностранный пенсионер в областной больнице.

Также жертвами вируса оказались:

80-летний житель Новоселицкого района с постинфарктным кардиосклерозом (у него было неподтвержденное подозрение на коронавирус);

женщина 1949 года рождения с подтвержденным коронавирусом и сопутствующими недугами (кардиосклерозом и сахарным диабетом);

мужчина 50 лет с подтвержденным COVID-19 и сахарным диабетом, который почти месяц провел в реанимации;

еще один мужчина 50 лет с коронавирусом, гипертонией и сердечной недостаточностью.

Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 266.

С 25 февраля в стационарах Черновицкой области пролечили 4 665 пациентов с коронавирусом. В больницах области по состоянию на 25 августа находятся 597 человек. Из них у 375 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 50 человек.

Ранее "Страна" приводила статистику заболеваемости по Украине на 25 августа.

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