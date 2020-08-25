Украинская Центральная избирательная комиссия 25 августа провела очередное заседание. На нем был утвержден порядок представления избирателем заявления об уточнении предварительного списка избирателей на избирательном участке с использованием сети интернет.

Об этом сообщает отдел взаимодействия с СМИ секретариата Комиссии.

Порядок определяет процедуру представления избирателем заявления о включении или исключении из списка его лично либо других лиц, а также о наличии или отсутствии отметок о постоянной неспособности избирателя передвигаться самостоятельно.

Кроме того, ЦИК утвердила порядок информирования Комиссии о ходе избирательного процесса местных выборов.

"Этим порядком подробно регулируется процедура информирования территориальными избирательными комиссиями ЦИКа о ходе избирательного процесса и результатах местных выборов в объеме, предусмотренном Избирательным кодексом Украины. В частности, установлен порядок предоставления информации о местонахождении ТИК, об образовании территориальных и многомандатных избирательных округов, об итогах голосования и результатах местных выборов. В том числе он определяет требования по заполнению форм документов, представляемых в ЦИК, и их электронных версий.

Также в связи с поступлением многочисленных представлений об изменении составов ТИК, на заседании Комиссия внесла изменения в состав некоторых сформированных 10 августа территориальных избирательных комиссий, которые готовят местные выборы.

Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК определилась, сколько денег получит из бюджета за свою работу в 2021 году.

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