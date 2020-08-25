ЦИК утвердила порядок уточнения списка избирателей на участке через интернет
Украинская Центральная избирательная комиссия 25 августа провела очередное заседание. На нем был утвержден порядок представления избирателем заявления об уточнении предварительного списка избирателей на избирательном участке с использованием сети интернет.
Об этом сообщает отдел взаимодействия с СМИ секретариата Комиссии.
Порядок определяет процедуру представления избирателем заявления о включении или исключении из списка его лично либо других лиц, а также о наличии или отсутствии отметок о постоянной неспособности избирателя передвигаться самостоятельно.
Кроме того, ЦИК утвердила порядок информирования Комиссии о ходе избирательного процесса местных выборов.
"Этим порядком подробно регулируется процедура информирования территориальными избирательными комиссиями ЦИКа о ходе избирательного процесса и результатах местных выборов в объеме, предусмотренном Избирательным кодексом Украины. В частности, установлен порядок предоставления информации о местонахождении ТИК, об образовании территориальных и многомандатных избирательных округов, об итогах голосования и результатах местных выборов. В том числе он определяет требования по заполнению форм документов, представляемых в ЦИК, и их электронных версий.
Также в связи с поступлением многочисленных представлений об изменении составов ТИК, на заседании Комиссия внесла изменения в состав некоторых сформированных 10 августа территориальных избирательных комиссий, которые готовят местные выборы.
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