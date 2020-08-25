В Киеве с 26 августа по 1 сентября на съезде Шулявского путепровода временно закроют движение транспорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"С 8:00 26 августа до 8:00 1 сентября проезд транспорта с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы будет временно закрыт. Перекрытие связано с необходимостью выполнения работ на сети газопровода", - указывается в сообщении.

Перекрытие связано с необходимостью выполнения работ на сети газопровода.

Коммунальное предприятие прощения за временные неудобства.

Ранее "Страна" информировала, что на Шулявской развязке уже ограничивали движение автомобилей из-за укладки последнего слоя асфальта.

Также мы рассказывали, что в Киеве шесть раз за две недели перекрывали дороги ради съемок кино с Ван Даммом.