В селе Новые Санжары Полтавской области, "прославившемся" в феврале бунтами против размещения эвакуированных из Уханя украинцев, 25 августа выявлен первый случай заражения коронавирусом.

Об этом передает "Общественное" со ссылкой на областной лабораторный центр.

Как сказал руководитель лабораторного центра Андрей Хайлов, заболела пенсионерка, которая вернулась после отдыха из западной Украины. Это первый случай заболевания не только в поселке, но и в районе.

Сейчас Новые Санжары, как и все районы Полтавщины, находятся в "зеленой зоне" по уровню распространения коронавирусной инфекции. В таких регионах людей обязывают носить маски в общественных местах и соблюдать безопасную дистанцию.​Других, более жестких карантинных ограничений нет.

Напомним, 19 февраля в Новых Санжарах прокатились протесты местных жителей против размещения в поселке людей, прилетевших из охваченного коронавирусом китайского мегаполиса. Новосанжарцы в течение дня блокировали трассу и въезды в медцентр, устраивали стычки с правоохранителями и забрасывали камнями автобусы с прибывшими из КНР.

В мае "Страна" публиковала большой репортаж из села.