С 8 августа вступил в силу Закон № 775-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О нотариате" относительно устранения законодательных коллизий и пробелов", которым внесены изменения в Закон "О нотариате" в части усовершенствования терминологии и процедуры совершения нотариальных действий и т. п.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

1. Частные нотариусы за совершение нотариальных действий взимают плату, размер которой определяется по договоренности между нотариусом и физическим или юридическим лицом.

2. Свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (бывшего супруга) отныне можно получить не только после смерти одного из супругов, но и на основании совместного заявления. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (бывшего супруга) в случае смерти одного из супругов может получить и бывшая жена/муж.

Нотариус на основании совместного письменного заявления супругов выдает одному или каждому из них свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, приобретенном ими за время брака. Такое свидетельство может быть выдано каждому из супругов во время нахождения в браке или после его расторжения. Свидетельство о праве собственности на жилой дом, квартиру, дачу, садовый дом, гараж, земельный участок и другое недвижимое имущество выдает нотариус по месту нахождения такого имущества.

В случае смерти одного из супругов (бывшего супруга) свидетельство о праве собственности на долю в их общем имуществе выдает нотариус на основании письменного заявления второго из супругов (бывшего супруга) с последующим уведомлением наследников умершего, принявших наследство. Такое свидетельство может быть выдано на половину общего имущества. На основании письменного заявления наследников, принявших наследство, при согласии второго супруга (бывшего супруга), который жив, в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего в общей собственности. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из них выдает нотариус по месту открытия наследства.

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (а также в случае смерти второго из супругов) выдается при условии подачи документов, подтверждающих право собственности на такое имущество, или при наличии государственной регистрации права собственности на такое имущество в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

3. Уточнена компетенция относительно совершения нотариальных действий консульскими учреждениями Украины за границей, а именно предусмотрено, что консульские учреждения Украины за границей удостоверяют сделки (договоры, завещания, доверенности и т. п.), кроме ипотечных договоров, договоров об отчуждении и залоге жилых домов, квартир, дач, садовых домов, гаражей, земельных участков, другого недвижимого имущества, находящегося в Украине, а также кроме договоров аренды, субаренды, эмфитевзиса земельных участков сельскохозяйственного назначения.

4. Со вступлением в силу Закона удостоверение договоров отныне будет осуществляться:

- относительно отчуждения, ипотеки жилого дома, квартиры, дачи, садового дома, гаража, земельного участка, другого недвижимого имущества - по местонахождению такого имущества или по местонахождению юридического лица, или по зарегистрированному месту проживания физического лица - одного из сторон соответствующего договора;

- относительно отчуждения, залога транспортных средств, подлежащих государственной регистрации, - по местонахождению юридического лица или по зарегистрированному месту проживания физического лица - одного из сторон соответствующего договора.

5. Верность копии документа, выданного физическим лицом, в отличие от предыдущей редакции Закона "О нотариате", может быть удостоверена в случаях, если подлинность подписи физического лица на оригинале данного документа удостоверена нотариусом, должностным лицом органа местного самоуправления, должностным лицом консульского учреждения Украины, начальником учреждения исполнения наказаний.

Раньше такое нотариальное действие могло также совершаться относительно оригиналов документов, подпись на которых удостоверялась предприятием, учреждением, организацией по месту работы, обучения, проживания или лечения такого лица.

6. Установлен единый срок для совершения исполнительной надписи - три года со дня возникновения права требования.

Срок предъявления исполнительной надписи к принудительному исполнению - три года.

Ранее "Страна" рассказывала, что нотариусам разрешили истребовать документы от физических и юридических лиц.

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