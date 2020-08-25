Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим сил специальных операций Вооруженных сил Украины генерал-майора Григория Галагана.

Соответствующий указ о назначении от 25 августа под номером 358/2020 опубликован на сайте главы государства.

Другим указом №357/2020 Зеленский уволили с упомянутой должности генерал-лейтенанта Илью Лунева.

Также президент встретился с преемником Лунева. Зеленский обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия на Донбассе изменились задачи Операции объединенных сил.

"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами", - отметил он.

Зеленский также обратил внимание на необходимость внедрения более агрессивных мер противодействия возникающим вызовам, адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника. Среди мер, которые еще должен принять новый командующий ССО, Зеленский назвал продолжение развития всех компонентов сил специальных операций.

Галаган заверил президента в качественном выполнении задач, продолжении работы, направленной на развитие морского и авиационного компонентов сил специальных операций.

О Галагане известно, что он 12 лет прослужил в Крыму, затем пять лет провел в АТО, где был первым заместителем командира секретного подразделения Центра спецопераций "А", а затем был назначен первым заместителем министра по делам ветеранов. В сентябре 2019 года его уволили с этой должности.

Лунев командовал силами специальных операций с начала 2016 года.

Как писала "Страна", ранее Зеленский присвоил звание "Заслуженного артиста Украины" известному своим хитом "Воины света" Сергею Михалку.

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