Начальник генерального штаба Вооруженных сил Беларуси - первый заместитель министра обороны республики Александр Вольфович объявил о начале комплексной проверки боевой готовности армии. Он добавил, что военные не приемлют сложившуюся в стране ситуацию и готовы защитить общество.

Заявление генерал-майора опубликовал Ютуб-канал "ВоенТВ Беларуси".

"Вооруженные силы Беларуси, как и любая другая армия в мире, должны постоянно совершенствовать боевую выучку. Именно в связи с этим начался очередной этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил", - объяснил Вольфович.

По его словам, 25 августа танковый батальон 11-й отдельной механизированный бригады приведен в боевую готовность "полная". Одним из этапов предусмотрена мобилизация военнослужащих в этот батальон. Всего будет поставлено из военкомата более 140 военнообязанных запаса.

Проверка носит комплексный характер. Состав привлеченных к ней воинских частей будет наращиваться. Войскам предстоит выйти на полигоны и выполнить учебно-боевые задачи в соответствии со своим предназначением.

"Генеральным штабом сегодня постоянно отслеживается и анализируется положение дел в стране и вокруг нее. В этой непростой обстановке вооруженные силы обеспечивают и будут обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого отдельного гражданина, который хочет мирно жить и трудиться в Беларуси. Мы не дадим осквернять наши памятники, угрожать нашим гражданам, разрушить нашу систему образования, парализовать транспортные коммуникации, а самое главное - подменять нравственные ценности нашей прекрасной молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз", - резюмировал военный.

Как сообщала "Страна", 25 августа оппозиционерка Светлана Тихановская заявила депутатам Европарламента о начале мирной революции в Беларуси.

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