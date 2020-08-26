С начала года в Украине зарегистрировали восемь случаев столбняка, что на один случай больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сразу пять случаев у детей и три – у взрослых.

Столбняк зарегистрирован в семи областях: Винницкой – 2, Волынской – 1, Киевской – 1, Львовской – 1, Николаевской – 1, Полтавской – 1, Черниговской – 1.

В Центре общественного здоровья рассказали, что прививку от столбняка необходимо делать каждые 10 лет (как и от дифтерии), а вакцинация необходима, даже если вы болели, так как иммунитет после заболевания быстро проходит, и есть вероятность повторного заражения.

Столбняк - инфекционное заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani.

Столбняком можно инфицироваться:

при повреждении кожи и слизистых оболочек;

вследствие травмирования острыми предметами, обломками древесины.

При этом единственный способ защититься от столбняка – вакцинация. С начала года по июнь в Украине вакцинировано лишь 31,6% детей до года от столбняка. Если вы пропустили необходимые прививки по календарю, поспешите их наверстать, тем более что их можно сделать бесплатно.

Календарь прививок определяет оптимальный возраст и промежутки времени для введения вакцин. Поэтому для наилучшей защиты следует делать прививки вовремя. Заболеваемость столбняком напрямую зависит от степени обсемененности почвы спорами возбудителей, уровня травматизма. Самые опасные – сельскохозяйственный и бытовой травматизм, связанные с загрязнением раны почвой.

Восприимчивость людей к заболеванию высокая, и риск возрастает, если в ране создаются анаэробные условия.

От третьего до 21-го дня после заражения могут появиться такие симптомы заболевания: головная боль, спазмы мышц лица, повышение температуры и чрезмерное потоотделение; мышечные спазмы – часто в желудке, мучительное напряжение во всем теле, проблемы с глотанием, изменение артериального давления и учащенное сердцебиение, неконтролируемое/непроизвольное сокращение мускулатуры голосовых связок (ларингоспазм), ломкость костей, затруднение дыхания.

Столбняк может привести к смерти. При появлении первых симптомов немедленно обращайтесь к врачу.

Как сообщала "Страна", во время карантина количество прививок упало на 20%, что может привести ко вспышкам кори, туберкулеза и столбняка.