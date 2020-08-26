Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашения прошлогоднего парижского саммита Нормандской четверки выполняются. А новая встреча лидеров Украины, РФ, ФРГ и Франции дала бы шанс завершить войну на Донбассе уже в этом году.

Как передает Офис главы государства, об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу Euronews.

По словам президента, принятые в Париже договоренности выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Например, уже введен и соблюдается режим тишины в Донбассе, также достигнуты договоренности об участках разведения и двадцати участках разминирования.

"Вторая встреча в нормандской формате говорит о том, что у нас большой шанс закончить войну", - заявил Зеленский.

Президент надеется, что завершить войну удастся уже в этом году.

"Если сравнивать нашу команду и прошлую - так, как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос - никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только об украинцах - все наши иностранные партнеры это видят. Я знаю, что быстрее меня никто это не закончит", - отметил он.

При этом Зеленский признал, что не существует другого реального действенного плана по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, который бы поддержали все четыре стороны Нормандского переговорного формата.

"Если он (переговорный формат. - Ред.) Не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане", - сказал президент.

Зеленский также сообщил, что ведет прямой диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в необходимые для этого моменты. Например, такой разговор состоялся перед введением режима тишины. Его соблюдение в течение месяца демонстрирует результативность этого диалога.

"Я не боюсь прямого диалога с президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность - говорить, и эти разговоры продвигают нас вперед в вопросе войны, надо делать. Не будем говорить - не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будет диалога, не станем звонить, когда это нужно, - мирного результата не будет", - резюмировал глава государства.

Ранее "Страна" цитировала заявление Зеленского о том, что саммит лидеров Нормандской четверки должен пройти в конце сентября.

Однако в России сказали, что не знают о заявленной встрече.