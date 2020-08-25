В Минздраве рассказали про технику чистки зубов и другие правила от кариеса. Фото: pikist

В Центре общественного здоровья опубликовали информацию о том, как уберечь здоровье зубов и хорошую улыбку от одного из самых распространенных неинфекционных заболеваний в мире, которое обычно остается без внимания - кариеса.

Правила ЦОС разместила в Facebook, сопроводив картинкой про то, как здоровый зуб упрекает больной в чрезмерной впечатлительности.

Итак, ниже приводятся факторы, вызывающие кариес:

  • увеличение потребления пищевых продуктов и напитков, содержащих сахар;
  • недостаточное использование фторированной зубной пасты, воды;
  • плохая гигиена ротовой полости.
  • риск возникновения кариеса уменьшает эффективную очистку зубов.

При этом есть 6 главных правил в уходе за зубами:

  1. Чистить зубы не менее 2 минут два раза в день;
  2. обращать внимание на технику чистки зубов;
  3. использовать зубную нить;
  4. менять зубную щетку раз в 3 месяца;
  5. контролировать сахар в рационе;
  6. не употреблять табачные изделия.

Одной из техник чистки зубов считается следующая: размещайте щетку под углом 45 градусов по отношению к поверхности зубов. Делайте плавные "выметающие" движения от передних к задним зубам. Жевательную поверхность зубов необходимо чистить круговыми движениями. Не забывайте очищать язык.

как уберечь зубы от кариеса

Как сообщала "Страна", ученые до сих пор спорят, способно ли красное вино защитить зубы от кариеса.

Напомним, в день борьбы с кариесом в МОЗ сообщили украинцам, как сохранить все зубы до старости.

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