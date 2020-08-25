В МОЗ дали украинцам главные правила, которые помогут уберечь зубы от кариеса
В Центре общественного здоровья опубликовали информацию о том, как уберечь здоровье зубов и хорошую улыбку от одного из самых распространенных неинфекционных заболеваний в мире, которое обычно остается без внимания - кариеса.
Правила ЦОС разместила в Facebook, сопроводив картинкой про то, как здоровый зуб упрекает больной в чрезмерной впечатлительности.
Итак, ниже приводятся факторы, вызывающие кариес:
- увеличение потребления пищевых продуктов и напитков, содержащих сахар;
- недостаточное использование фторированной зубной пасты, воды;
- плохая гигиена ротовой полости.
- риск возникновения кариеса уменьшает эффективную очистку зубов.
При этом есть 6 главных правил в уходе за зубами:
- Чистить зубы не менее 2 минут два раза в день;
- обращать внимание на технику чистки зубов;
- использовать зубную нить;
- менять зубную щетку раз в 3 месяца;
- контролировать сахар в рационе;
- не употреблять табачные изделия.
Одной из техник чистки зубов считается следующая: размещайте щетку под углом 45 градусов по отношению к поверхности зубов. Делайте плавные "выметающие" движения от передних к задним зубам. Жевательную поверхность зубов необходимо чистить круговыми движениями. Не забывайте очищать язык.
Как сообщала "Страна", ученые до сих пор спорят, способно ли красное вино защитить зубы от кариеса.
Напомним, в день борьбы с кариесом в МОЗ сообщили украинцам, как сохранить все зубы до старости.