В Центре общественного здоровья опубликовали информацию о том, как уберечь здоровье зубов и хорошую улыбку от одного из самых распространенных неинфекционных заболеваний в мире, которое обычно остается без внимания - кариеса.

Правила ЦОС разместила в Facebook, сопроводив картинкой про то, как здоровый зуб упрекает больной в чрезмерной впечатлительности.

Итак, ниже приводятся факторы, вызывающие кариес:

увеличение потребления пищевых продуктов и напитков, содержащих сахар;

недостаточное использование фторированной зубной пасты, воды;

плохая гигиена ротовой полости.

риск возникновения кариеса уменьшает эффективную очистку зубов.

При этом есть 6 главных правил в уходе за зубами:

Чистить зубы не менее 2 минут два раза в день; обращать внимание на технику чистки зубов; использовать зубную нить; менять зубную щетку раз в 3 месяца; контролировать сахар в рационе; не употреблять табачные изделия.

Одной из техник чистки зубов считается следующая: размещайте щетку под углом 45 градусов по отношению к поверхности зубов. Делайте плавные "выметающие" движения от передних к задним зубам. Жевательную поверхность зубов необходимо чистить круговыми движениями. Не забывайте очищать язык.

Как сообщала "Страна", ученые до сих пор спорят, способно ли красное вино защитить зубы от кариеса.

Напомним, в день борьбы с кариесом в МОЗ сообщили украинцам, как сохранить все зубы до старости.