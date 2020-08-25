В Москве начали говорить о продаже билетов на суд с Ефремовым, в сети даже появились объявления о продаже билетов за полмиллиона рублей (около 182 тысяч грн. - Ред.) на процесс с российским артистом.

Информацию о продаже билетов на судебное заседание опровергли в Пресненском суде Москвы, где заявили, что все заседания проходят в открытом режиме.

Соответствующее объявление появилось на сайте суда.

"В ряде средств массовой информации и телеграм-каналов опубликованы материалы о том, что на одном из популярных сайтов объявлений продают "билеты на суд над Ефремовым". Пресненский районный суд города Москвы разъясняет, что в соответствии со ст. 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев, предусмотренных данной статьей", – сказано в сообщении на сайте суда.

В суде подчеркнули, что подобные объявления о продаже каких-либо билетов содержат не соответствующую действительности информацию, а также призвали граждан к бдительности.

Как сообщала "Страна", российского артиста Михаила Ефремова обвиняют в смертельном ДТП, которое он совершил, будучи пьяным. Однако в конце августа полуслепой свидетель в суде рассказал о том, что Ефремова не было за рулем в момент смертельного ДТП.

Также Ефремов заявлял о желании сменить адвоката, из-за чего судебное заседание переносилось. В результате артист и вовсе появлялся в суде без защитника, поєтому заседание отложили на неделю, а сам Ефремов перезаключил договор со своим адвокатом Эльманом Пашаевым.