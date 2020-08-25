Сотрудники Медицинского комплекса Маунт-Синай (США) нашли способ определить шансы на выживание инфицированных коронавирусом.

По их данным, как правило, умирают люди с повышенным уровнем цитокинов. К слову, высокий уровень цитокинов у больных Covid-19 может также предотвратить развитие стойкого иммунитета к коронавирусу.

Выводы американских исследователей опубликованы в журнале Nature Medicine.

Для исследования были проанализированы 1 953 образца сыворотки крови больных Covid-19 на количественное определение уровня циркулирующих цитокинов - небольших пептидных информационных молекул. Прежде всего ученых из 30 известных цитокинов интересовали IL-6, IL-8, TNF-α и IL-1β. У большинства пациентов образцы собирались один раз, обычно при поступлении в больницу.

Как оказалось, одним из основных факторов, влияющих на осложнения и летальный исход, являются цитокины IL-6 и TNF-α. Повышенный уровень этих молекул нашли в крови у пациентов с тяжелой формой Covid-19.

Ученые заявили, что в мире уже испытывают лекарства, влияющие на передачу сигналов IL-6. Они также отметили, что дальнейшее изучение цитокинов и исследование влияния их блокаторов на течение коронавирусной инфекции может значительно облегчить работу врачей, работающих с Covid-19.

Как ранее писала "Страна", с хронической формой Covid-19 ученые еще не сталкивались.

Мы также рассказывали, что еще в начале пандемии заболевание стали лечить иммунодепрессантом, способным блокировать цитокины.