Медики и ученые с момента начала пандемии коронавируса не сталкивались ни с одним случаем перехода Covid-19 в хроническую форму. В дальнейшем такое развитие заболевания тоже маловероятно.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Владимира Чуланова.

Чуланов считает, что хроническая форма коронавирусной инфекции в принципе невозможна.

"До сегодняшнего момента с периода появления этой инфекции ни одной хронической формы выявлено не было. В принципе это, скорее всего, невозможно, потому что это РНК-содержащий вирус, который не имеет никакого "резервуара" в организме (для сохранения на долгое время - Ред.). Теоретически это очень маловероятно, потому что в жизненном цикле вируса нет таких форм, которые бы сохранялись длительно в организме и могли провоцировать развитие хронических форм", - сказал эксперт.

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