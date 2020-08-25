Суперкубок Украины по футболу: "Динамо" Киев - "Шахтер" Донецк может пройти под сильным дождем из-за того, что на Киев уже надвигается влажная воздушная масса с грозой и порывистым ветром.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

По прогнозу Диденко, серьезные дожди пройдут в столице поздним вечером и ближайшей ночью. Местами - с грозами вдоль Черниговской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской области.

"Не оставляйте свои автомобили где попало - вы же знаете наши канализационные стоки и способность огромных веток из старых деревьев внезапно ломаться", - предупреждает синоптик.

Как сообщала "Страна", синоптик пообещала возвращение сухой и теплой погоды в Украину.

Напомним, синоптики также предупредили, что в ночь на среду Украину польют проливные дожди.