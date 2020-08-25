Шевченковский районный суд Киева на заседании во вторник оставил под стражей подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. Музыкант из группы Riffmaster будет находиться под стражей в течение судебного рассмотрения дела по обвинению его в причастности к гибели журналиста.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Избрать Антоненко на время судебного рассмотрения меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 октября включительно", - сказано в вердикте суда.

Еще одной обвиняемой в причастности к убийству, Юлии Кузьменко, суд на время рассмотрения дела по существу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста - также до 23 октября 2020 года включительно. Кроме того, суд обязал Кузьменко являться по первому требованию и сдать документы для выезда за границу.

Третьей обвиняемой по делу Яне Дугарь, согласно определению райсуда, избрана мера пресечения в виде залога в сумме 168 тысяч грн. На нее возложены дополнительные обязательства. Мера пресечения для Дугарь также избрана на срок судебного рассмотрения - до 23 октября включительно.

Как писала "Страна", Шевченковский райсуд также решил, что дело по обвинению в убийстве Шеремета трех подозреваемых рассмотрит суд присяжных 4 сентября.

А в День независимости мы сообщали, что под Офисом генпрокурора радикалы поставили палатки и потребовали освободить подозреваемого в убийстве Шеремета.