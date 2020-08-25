Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok, принадлежащий пекинской компании ByteDance, впервые назвал число своих пользователей. Данные содержатся в иске компании против администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает сайт "Код Дурова".

В предоставленных социальной сетью документах указано, что ежемесячная активная аудитория TikTok в США за два с небольшим года выросла на 800%.

В январе 2108 года она составляла 11 миллионов, а сейчас у нее уже 100 млн пользователей. Ежедневная аудитория TikTok в США - более 50 млн пользователей.

Рост аудитории TikTok в США:

январь 2018 - 11,3 млн пользователей;

февраль 2019 - 26,7 млн пользователей;

октябрь 2019 - 39,9 млн пользователей;

июнь 2020 - 91,9 млн пользователей.

Что касается мировой аудитории социальной сети, то ее количество также существенно выросло. К январю 2018 года у нее было около 55 миллионов пользователей, в декабре уже более 271 миллиона, а через год увеличилось до 507 миллионов.

В августе 2020 года число скачиваний приложения TikTok превысило 2 млрд, а ежемесячная аудитория составила 700 млн пользователей.

Рост аудитории TikTok в мире:

январь 2018 - 54,8 млн пользователей;

декабрь 2018 - 271,2 млн пользователей;

декабрь 2019 - 507,6 млн пользователей;

июль 2020 - 689,2 млн пользователей.

Напомним, 15 августа Трамп ограничил действие TikTok на территории США.

После подачи владельцем TikTok иска против администрации США соцсеть официально поддержали китайские власти.