В Киеве на территории военного колледжа по улице Зоологической нетрезвый майор за рулем авто сбил троих девушек-курсанток, которые приехали в учебное заведение за формой. Все пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

"В столичную полицию поступило сообщение о том, что на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто "Тойота Приус" совершил наезд на трех курсанток военного вуза… Предварительно установлено: водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания. Вследствие ДТП трое девушек получили переломы конечностей, их госпитализировали", - говорится в обнародованном во вторник вечером сообщении.

Водителя, 1974 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

"Все в тяжелом состоянии госпитализированы в военный госпиталь, одной из них амутируют обе ноги. Виновник задержан, на месте СОГ (следственно-оперативная группа - Ред.), событие тщательно пытаются скрыть. Факт опьянения майора уже подтвержден драгером на месте", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

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