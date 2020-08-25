Водителя мусоровоза, который сбил насмерть женщину-пешехода и травмировал ребенка на Левобережном массиве, арестовали без права залога.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

По ходатайству столичной прокуратуры Шевченковским районным судом города Киева взят под стражу водитель грузовика, который совершил ДТП, в результате которого 46-летняя женщина погибла, а 2-летнего мальчика госпитализировали в больницу.

Напомним, трагедия произошла 22 августа на ул. Флоренции в Днепровском районе столицы. Подозреваемый сдавал назад во дворе жилого дома, когда совершил наезд на женщину с ребенком. В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте, а 2-летнего мальчика госпитализировали.

Водителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения альтернативного меры пресечения в виде залога. Расследование продолжается.

Напомним, спустя 2 часа после аварии водитель мусоровоза Scaniа прошел тест на алкогольное опьянение и прибор Drager показал 1,91 промилле. Можно предположить, что на момент совершения наезда на мать с ребенком, в крови водителя было еще больше алкоголя.

Ране "Страна" публиковала видео, как в Киеве женщину сбили прямо на пешеходном переходе.

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